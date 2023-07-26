Разин — о конфликте с капитаном «Магнитки» Яковлевым: «Мы все решили, расставили все точки»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал взаимоотношения с защитником команды Егором Яковлевым.
— Когда вы подписали контракт, пошли разговоры о недопонимании с Егором Яковлевым. Сейчас у вас полный контакт?
— Контакт полный. Мы с Егором созвонились и обсудили эту ситуацию. Не знаю, зачем люди распускают слухи и домыслы. Сталкивание лбами тренеров и хоккеистов всегда было и будет. Это нормальное явление. Мы не закрываемся друг от друга. Я всегда общался с командой и индивидуально с каждым хоккеистом. Стараюсь предвидеть проблемы и через общение решать их. С Егором мы все решили, расставили все точки. Дальше война план покажет. В сезоне будут трудные ситуации. От них никуда не денешься, и преодолевать их нужно будет вместе.
— Егор останется капитаном «Металлурга»?
— У меня принцип такой: капитана выбирает команда. Этот вопрос мы тоже обсудили. На предсезонке я стараюсь экспериментировать — для этого она и дана. Буду менять капитана на каждую игру. Это полезно и Егору — может быть, новый человек подскажет ему новые мысли в плане капитанства. На 99 процентов уверен, что команда выберет Егора капитаном.
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