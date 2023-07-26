Разин — о баллонах на сборах: «Они приносят пользу»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил пользу от упражнений с баллонами на предсезонных сборах.
— Как проходят сборы?
— Предсезонка началась два дня назад. Делать выводы сейчас преждевременно. Лагерь развития был по желанию для хоккеистов. Кто-то готовился самостоятельно, кто-то — здесь с тренерами. Официальные сборы начались два дня назад. То, что на первой тренировке с баллонами никто не побелел, уже радует.
— Почему вы ввели баллоны? Не каждый тренер использует их. Объясните пользу от упражнений.
— Баллоны ввел не я. Их используют давно, еще с прошлого века. Баллоны подразумевают разную нагрузку. Она своя у каждого тренера. Вчерашняя тренировка включала три тяжелые станции. Баллоны — самая легкая из них. Мы развиваем выносливость, скоростно-силовые качества, стартовую скорость. Все упражнения с баллонами и жилетами модернизированы тренерским штабом. Я сам выполнял их, когда был хоккеистом. В этих нагрузках нет ничего удивительного. Они приносят пользу. Когда я работал в «Автомобилисте», в паузах некоторые хоккеисты, особенно ветераны, ждали баллонов. Они добавляли сил.
— Вы сказали, что баллоны не самая сложная станция. Что тогда сложнее?
— Давайте я не буду раскрывать весь тренировочный процесс. Есть упражнение на выносливость, хоккеист работает от 40 секунд до минуты. Организм окисляется. Тяжело преодолеть этот барьер, особенно в начале сборов.
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