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Сегодня, 12:20

Разин — о баллонах на сборах: «Они приносят пользу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Андрей Разин.
Фото ХК «Металлург»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил пользу от упражнений с баллонами на предсезонных сборах.

— Как проходят сборы?

— Предсезонка началась два дня назад. Делать выводы сейчас преждевременно. Лагерь развития был по желанию для хоккеистов. Кто-то готовился самостоятельно, кто-то — здесь с тренерами. Официальные сборы начались два дня назад. То, что на первой тренировке с баллонами никто не побелел, уже радует.

— Почему вы ввели баллоны? Не каждый тренер использует их. Объясните пользу от упражнений.

— Баллоны ввел не я. Их используют давно, еще с прошлого века. Баллоны подразумевают разную нагрузку. Она своя у каждого тренера. Вчерашняя тренировка включала три тяжелые станции. Баллоны — самая легкая из них. Мы развиваем выносливость, скоростно-силовые качества, стартовую скорость. Все упражнения с баллонами и жилетами модернизированы тренерским штабом. Я сам выполнял их, когда был хоккеистом. В этих нагрузках нет ничего удивительного. Они приносят пользу. Когда я работал в «Автомобилисте», в паузах некоторые хоккеисты, особенно ветераны, ждали баллонов. Они добавляли сил.

— Вы сказали, что баллоны не самая сложная станция. Что тогда сложнее?

— Давайте я не буду раскрывать весь тренировочный процесс. Есть упражнение на выносливость, хоккеист работает от 40 секунд до минуты. Организм окисляется. Тяжело преодолеть этот барьер, особенно в начале сборов.

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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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