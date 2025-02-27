Разин — о победе над «Барысом»: «Дали шанс молодым игрокам, они почувствовали вкус КХЛ»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

«Ненавижу такие игры, когда надо что-то придумать, чтобы настроить команду. Единственный плюс — дали шанс молодым игрокам, они почувствовали вкус КХЛ и влились в обстановку. По броскам мы проиграли, по времени в атаке выиграли совсем чуть-чуть. Играли медленно, очень много пауз. Темпа игры не было. Много хоккеистов, которые просто вылетели из-за того, что им играть неинтересно. Федоров в первом звене — это попытка встряхнуть хоккеистов, чтобы они должным образом настроились на игру», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 76 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками — на 12-й строчке «Востока».