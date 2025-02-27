27 февраля 2025, 07:08

Разин — о победе над «Барысом»: «Дали шанс молодым игрокам, они почувствовали вкус КХЛ»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

«Ненавижу такие игры, когда надо что-то придумать, чтобы настроить команду. Единственный плюс — дали шанс молодым игрокам, они почувствовали вкус КХЛ и влились в обстановку. По броскам мы проиграли, по времени в атаке выиграли совсем чуть-чуть. Играли медленно, очень много пауз. Темпа игры не было. Много хоккеистов, которые просто вылетели из-за того, что им играть неинтересно. Федоров в первом звене — это попытка встряхнуть хоккеистов, чтобы они должным образом настроились на игру», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 76 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками — на 12-й строчке «Востока».

Разин — перед стартом плей-офф КХЛ
Анонс плей-офф КХЛ
«Юта» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/8 финала Счет в серии
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
0 - 0
1. Металлург Мг - Сибирь
_ - _
2. Металлург Мг - Сибирь
_ - _
3. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
4. Сибирь - Металлург Мг
_ - _
0 - 0
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
_ - _
2. Динамо Мн - Динамо М
_ - _
3. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
4. Динамо М - Динамо Мн
_ - _
0 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
0 - 0
1. Локомотив - Спартак
_ - _
2. Локомотив - Спартак
_ - _
3. Спартак - Локомотив
_ - _
4. Спартак - Локомотив
_ - _
0 - 0
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
0 - 0
1. Авангард - Нефтехимик
_ - _
2. Авангард - Нефтехимик
_ - _
3. Нефтехимик - Авангард
_ - _
4. Нефтехимик - Авангард
_ - _
0 - 0
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
1 - 0
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
_ - _
3. Трактор - Ак Барс
_ - _
4. Трактор - Ак Барс
_ - _
1 - 0
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
0 - 1
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
_ - _
3. Торпедо - Северсталь
_ - _
4. Торпедо - Северсталь
_ - _
0 - 1
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
1 - 0
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
_ - _
3. СКА - ЦСКА
_ - _
4. СКА - ЦСКА
_ - _
1 - 0
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
1 - 0
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
_ - _
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
_ - _
1 - 0
24.03 16:30 Авангард – Нефтехимик - : -
24.03 17:00 Металлург Мг – Сибирь - : -
24.03 19:30 Динамо Мн – Динамо М - : -
24.03 19:30 Локомотив – Спартак - : -
