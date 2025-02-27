Рид Буше — о победе над «Витязем»: «В неравных составах «Авангард» действовал не лучшим образом»

Форвард «Авангарда» Рид Буше подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:3 ОТ).

«Достаточно неровный матч получился. В неравных составах мы не лучшим образом действовали, хотя забили голы в большинстве, но и пропустили в меньшинстве. Такой странный ход вещей, но здорово, что мы смогли довести дело до победы. Думаю, что наша тройка неплохо себя показала. Да, это был первый матч в таком сочетании, но в нашей команде все способны играть со всеми. Сплоченный коллектив, в котором всегда знаешь, что ждать от партнера», — приводит слова Буше официальный сайт КХЛ.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд и с 72 очками сохраняет шестую позицию на «Востоке». «Витязь» с 50 баллами располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции.