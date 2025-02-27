Федоров — о дебюте за «Металлург»: «Поставили в первое звено, нужно было оправдывать доверие»

Форвард «Металлурга» Михаил Федоров подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:1).

«Волнительным дебют не был. Вошел в игру с первых смен. Партнеры подбадривали и подсказывали. Ничего сложного не было. Перед матчем мне все объяснили: как играем, что надо делать. Меня поставили в первое звено — нужно было оправдывать доверие тренерского штаба. Поставили бы меня в третье или четвертое звено, я бы выходил с таким же настроем. Я мог сыграть и лучше: был момент, мог забить. Можно убрать пару потерь, тогда матч был бы лучше», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

«Металлург» набрал 76 очков и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» с 29 очками — на 12-й строчке «Востока».