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Капитан «Салавата Юлаева» поддержал травмированного защитника «Авангарда» Емелина

17:06
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин пожелал здоровья капитану «Авангарда» Алексею Емелину.

«Хочу поддержать и пожелать здоровья Лехе. И прошу не обращать внимания на то, что пишут в СМИ», — написал Панин в Instagram.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-1 в пользу омского клуба. Четвертый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится завтра, 9 апреля, в подмосковной Балашихе.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CNZ6C8pBPDO/

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