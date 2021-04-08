Капитан «Салавата Юлаева» поддержал травмированного защитника «Авангарда» Емелина

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин пожелал здоровья капитану «Авангарда» Алексею Емелину.

«Хочу поддержать и пожелать здоровья Лехе. И прошу не обращать внимания на то, что пишут в СМИ», — написал Панин в Instagram.

3 апреля в сети появилась информация о том, что 34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в анализах Емелина обнаружены наркотические вещества. 8 апреля стало известно, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника.

Счет в финальной серии Восточной конференции — 2-1 в пользу омского клуба. Четвертый матч противостояния «Ак Барс» — «Авангард» состоится завтра, 9 апреля, в подмосковной Балашихе.