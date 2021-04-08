СКА — ЦСКА, Кубок Гагарина: смотреть онлайн трансляцию матча
17:30
Сегодня, 8 апреля, в Санкт-Петербурге состоится четвертый матч третьего раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором СКА на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
Счет в серии до четырех побед — 3-0 в пользу москвичей. Они добились двух домашних побед со счетом 3:0 и 2:0, а в третьем матче победили в гостях 5:2.
Следить за матчем СКА — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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