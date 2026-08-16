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Сегодня, 15:21

«Спартак» обыграл «Северсталь» в товарищеском матче с 10 голами

Сергей Филин

«Спартак» победил «Северсталь» в товарищеском матче с 10 заброшенными шайбами — 6:4.

Игра состоялась в ледовом дворце «Сокольники» в Москве в закрытом режиме.

В составе красно-белых шайбы забросили Никита Холодилин, Люк Локхарт, Александр Беляев, Илья Котляров (дважды) и Александр Пашин.

За «Северсталь» шайбы забросили Семен Кизимов, Егор Граф (дважды) и Александр Скоренов.

После окончания третьего периода команды провели тренировочную серию буллитов, в которой «Спартак» одержал победу со счетом 3:1.

Следующий матч красно-белые проведут в «Сокольниках» 20 августа. Их соперником станет «Торпедо».

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