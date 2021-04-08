Андронов считает, что уровень конкуренции в КХЛ вырос с введением потолка зарплат

Капитан ЦСКА Сергей Андронов поделился мнением о жестком потолке зарплат в КХЛ.

«Во-первых, я почувствовал, что в этом сезоне выросла конкуренция в КХЛ. Абсолютно точно — это видно по плей-офф. В каждом матче и даже в каждой серии была интрига.

Во-вторых, я думаю, конкуренция выросла в целом по лиге. Посмотрите, как здорово в этом сезоне играла та же «Северсталь». Или проследите, какая была заруба между «Спартаком» и «Витязем» за восьмую путевку в плей-офф.

Если вопрос стоит так, что стоит собрать всех лучших в четырех командах и отказаться от потолка зарплат… Знаете, везде есть свои плюсы. Когда есть потолок, то все находятся более-менее в одинаковых условиях, когда формируют команды. А если будет четыре мощные команды с обилием звезд, то это поднимет красочность и ажиотаж в отдельных матчах КХЛ. Но от этого будет страдать вся лига», — цитирует Андронова официальный сайт КХЛ.

ЦСКА, набрав 91 очко в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ, стал обладателем Кубка Континента. В финальной серии Западной конференции со СКА столичный клуб ведет со счетом 3-0.