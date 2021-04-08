Источник: врачи не нашли наркотиков в крови защитника «Авангарда» Емелина

Врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови защитника и капитана «Авангарда» Алексея Емелина, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, диагноз хоккеиста — острая печеночная недостаточность. Сообщается, что в крови спортсмена нашли следы обезболивающих, ибупрофена и парацетамола. По версии врачей, игрок мог переборщить с обезболивающими, которые могли сильно ударить по печени.

В среду, 7 апреля представитель пресс-службы МВД по Татарстану Максим Костромин заявил, что в анализах Емелина обнаружили следы наркотических веществ. Сам хоккеист, который находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, по нашим данным, отрицает применение каких-либо запрещенных препаратов.

По информации «СЭ», защитнику «Авангарда» Алексею Емелину стало плохо в 3 часа ночи после первого матча финала Восточной конференции в Казани против «Ак Барса» (3:1). Встреча прошла 3 апреля.