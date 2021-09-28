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Борис Миронов: «Сегодня проиграла команда, а не Данск»

22:23
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:6).

«Соперник воспользовался нашими ошибками. Побежали отыгрываться, допустили еще ошибки, поэтому матч проиграли. Сделаем правильные выводы, посмотри видео, разберем пропущенные голы. Будем готовиться к следующей игре.

Выводы будем делать завтра. Сегодня проиграла команда, а не Данск. Команда выигрывает — команда проигрывает. Будем решать, кто будет играть в следующем матче, но это все будет завтра, не сегодня.

Мы играем в пределах правил, стараемся играть в силовой хоккей, но опять же в пределах правил. У Шипачева сейчас идет игра. И тяжело остановить, когда человек на кураже. Не один Шипачев выиграл, а команда «Динамо». Вся команда наказывала нас за пропущенные ошибки

Виртанен добавляет. Тяжело, конечно, акклиматизация, новая лига, партнеры, система. От игры к игре, надеемся, будет прибавлять и скоро наберет оптимальную форму, в которой он должен быть», — заявил Миронов.

«Динамо» набрало 18 очков после 10 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 12 очками после 12 встреч располагается на пятой строчке.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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