«Авангард» продлил контракты с Дедуновым и Береглазовым

«Авангард» объявил о продлении контрактов с защитником Алексеем Береглазовым и нападающим Павлом Дедуновым.

Омичи заключили с обоими хоккеистами одностороннее соглашение на два года.

? Хоккейный клуб «Авангард» заключил новые односторонние контракты сроком на два года каждый с нападающим Павлом Дедуновым и защитником Алексеем Береглазовым: https://t.co/42n59RHwB9 pic.twitter.com/6rUXiQFFBZ — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 1, 2021

В сезоне-2020/21 31-летний Дедунов провел 83 матча и набрал 10 (6+4) очков. У 27-летнего Береглазова 27 (4+23) очков в 81 матче.