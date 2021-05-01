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«Авангард» продлил контракты с Дедуновым и Береглазовым

11:19
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«Авангард» объявил о продлении контрактов с защитником Алексеем Береглазовым и нападающим Павлом Дедуновым.

Омичи заключили с обоими хоккеистами одностороннее соглашение на два года.

В сезоне-2020/21 31-летний Дедунов провел 83 матча и набрал 10 (6+4) очков. У 27-летнего Береглазова 27 (4+23) очков в 81 матче.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/42186/

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