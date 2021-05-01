«Автомобилист» отправил Митякина в «Нефтехимик» в обмен на права на Хисамутдинова

«Автомобилист» обменял нападающего Евгения Митякина в «Нефтехимик», сообщает официальный сайт клуба.

В обмен на Митякина команда из Екатеринбурга получила права на форварда Арсена Хисамутдинова, который в данный момент выступает за «Лаваль Рокет» — фарм-клуб «Монреаля».

На протяжении последних четырех лет Митякин выступал за «Горняк» в ВХЛ, на его счету 118 (35+83) очков в 228 матчах за команду. У Хисамутдинова 1 голевая передача в 12 матчах за «Лаваль Рокет» в сезоне-2020/21.