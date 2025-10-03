Дубль Яшкина принес «Ак Барсу» победу над «Амуром»

«Ак Барс» дома обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

Дубль у казанцев оформил Дмитрий Яшкин. Еще по разу отличились Илья Сафонов, Брэндон Биро и Григорий Денисенко.

Единственную шайбу гостей забросил Кирилл Слепец. Это бросок был первым для «Амура» в матче.

«Ак Барс» (11 очков) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (8) идет восьмым на «Востоке».