Сегодня, 21:14

Дубль Яшкина принес «Ак Барсу» победу над «Амуром»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ак Барс» дома обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

Дубль у казанцев оформил Дмитрий Яшкин. Еще по разу отличились Илья Сафонов, Брэндон Биро и Григорий Денисенко.

Единственную шайбу гостей забросил Кирилл Слепец. Это бросок был первым для «Амура» в матче.

«Ак Барс» (11 очков) поднялся на шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Амур» (8) идет восьмым на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
3 октября, 19:00. Татнефть-Арена
Ак Барс
Амур

Источник: Таблица КХЛ
Дмитрий Яшкин
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 11 9 2 18
2 Металлург Мг 11 8 3 18
3 Нефтехимик 11 7 4 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 11 5 6 13
6 Ак Барс 11 5 6 11
7 Барыс 11 5 6 11
8 Адмирал 10 4 6 10
9 Амур 10 3 7 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 12 8 4 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Спартак 11 5 6 13
5 Северсталь 11 6 5 12
6 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
7 СКА 11 5 6 12
8 ЦСКА 11 5 6 11
9 Динамо М 10 5 5 11
10 Сочи 10 4 6 9
11 Лада 11 2 9 5
Результаты / календарь
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
3.10 16:30
Авангард – Локомотив
 4 : 1
3.10 19:00
Спартак – СКА
 3 : 1
3.10 19:00
Торпедо НН – Северсталь
 3 : 5
3.10 19:00
Ак Барс – Амур
 5 : 1
3.10 19:30
ЦСКА – Металлург Мг
 1 : 3
3.10 19:30
Сочи – Адмирал
 4 : 5
Все результаты / календарь

