Крикунов получил шайбой по голове во время матча с «Адмиралом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов получил шайбой по голове во время матча FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

В середине первого периода хоккеист гостей выбросил шайбу из своей зоны, она попала в 75-летнего тренера.

Крикунов возглавил «Сочи» в августе, заменив на посту главного тренера команды Вячеслава Козлова.