«Северсталь» победила «Торпедо» на выезде
«Торпедо» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ проиграло «Северстали» (3:5). Победную шайбу забросил нападающий Михаил Ильин.
Форвард хозяев Алексей Кручинин набрал 3 (1+2) очка.
Нижегородцы (17 очков) потерпели четвертое поражение в 12 играх регулярного чемпионата, череповецкая команда (12) одержала шестую победу в 11 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|2
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|18
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|11
|5
|6
|13
|6
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|7
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|10
|4
|6
|10
|9
|Амур
|10
|3
|7
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Спартак
|11
|5
|6
|13
|5
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|6
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|10
|4
|6
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
