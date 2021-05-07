В равном матче россияне уступили канадцам 3:5.

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Финал

Канада U18 — Россия U18 — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Голы: Мичков — (Лазутин, Полтапов), 5:13 — 0:1. Бедард — (Кулеманс, Стиллман), 15:59 — 1:1. Бучельников — (Мичков, Фигурин), 18:05 — 1:2. Райт — (бол., Зеллвегер), 19:15 — 2:2. Отманн — (дель Мастро), 24:42 — 3:2. Стэнковен — (Кларк, Райт), 36:39 — 4:2. Грудинин — (бол., Мичков), 49:37 — 4:3. Райт — (п.в., Бедард), 59:20 — 5:3.

Нереализованный буллит: Бедард (К), 14:34 (Вратарь).

Вратари: Годро — С.В. Иванов (58:43 — 59:20).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 34 (14+10+10) — 34 (10+12+12).

Судьи: Рено, Хольм.

7 мая. Фриско. «Комерика-центр».

Финал между Россией и Канадой — мечта любого хоккейного турнира. Особенно на юниорском и молодежном уровнях. Независимо от результата появится повод обсудить, чьи хоккеисты талантливее, чья система подготовки работает лучше, кто же все-таки задает тренды в шайбе. Этот финал — не просто матч за золото, но и противостояние будущих звезд мирового хоккея и претендентов на первые номера драфтов разных лет. Мичков, Чибриков, Юров и Мирошниченко против Бедарда, Райта, Отмана и Пинелли — настоящая презентация лучших игроков двух супердержав. И, разумеется, обе страны изрядно заждались золота на юниорском уровне: россияне не выигрывали ЮЧМ с 2007 года, «Кленовые листья» — с 2013-го.

Россия и Канада забили больше всех на этом турнире. В том числе поэтому ожидалось, что финал станет настоящим торжеством атаки. Никто не собирался отсиживаться в обороне и ждать подарков от соперника. Избрав пассивную тактику, соперники рисковали получить унизительный разгром — как один, так и другие. Все предвещало настоящую перестрелку — особенно, учитывая, что нападение россиян объективно сильнее обороны и вратарской линии. Состав канадцев более сбалансированный, но превосходство атаки также очевидно.

Первый период подтвердил ожидания от финала. Быстрый и динамичный хоккей, уйма опасных моментов и четыре заброшенные шайбы. Символично, что счет открыли главные таланты своих сборных — Матвей Мичков и Коннор Бедард, которые боролись за лидерство среди бомбардиров турнира, а через пару лет поспорят за первый номер драфта-2023. Россиянин точно попал с кистей с ползоны, канадец вогнал шайбу в сетку шикарным броском с неудобной руки. Бедард мог оформить дубль уже в первом периоде, но на буллите его замысел прочитал Сергей Иванов.

?? Connor Bedard steps up on the penalty shot and ?? Sergei Ivanov (#2022NHLDraft) denies him! Russia maintains a 1-0 lead.https://t.co/zhzmaG9CDG pic.twitter.com/0HvERfVJdx — Eliteprospects (@eliteprospects) May 7, 2021

В обзоре полуфинала с финнами отмечал, что сила этой сборной России в сбалансированном нападении. Да, есть Мичков, Мирошниченко, Юров, но результат не зависит только от них. Опасности и креатива в атаке стоит ждать практически от каждого форварда. Так произошло и с канадцами. Нападающий системы СКА Дмитрий Бучельников отложил с голами на ЮЧМ до финала и забил в очень нужный момент.

Russia strikes back! 2-1! #U18Worlds



?? Dmitri Buchelnikov scores his first goal of the tournament with an absolute cannon to regain the lead for Team Russia.https://t.co/LICmi3tU9U pic.twitter.com/BG3gRLf1ol — Eliteprospects (@eliteprospects) May 7, 2021

Впрочем, вели в счете россияне недолго. По сценарию первый период напомнил матч с финнами — парни Альберта Лещева забивали, соперник сравнивал. По каждой смене, по каждому движению был заметен сумасшедший настрой наших юниоров. Правда, не всегда это приносило пользу команде, но журить молодых парней за бьющие через край эмоции не стоит. Мирошниченко перестарался в средней зоне и заработал две минуты. На розыгрыш канадцам потребовалась 21 секунда. Гиперактивный Райт ничего не выдумывал, а просто бросил с границы круга вбрасывания и попал.

Большинство россиян первые два периода не работало от слова совсем. Не забив в формате «пять на четыре» на старте второго отрезка, команда Лещева практически сразу получила третью шайбу. Оттман бросил блестяще, но, когда шайба влетает в ближний угол, вопросы, в первую очередь, возникают к вратарю. Самое интересное, что россияне генерировали ничуть не меньше опасных моментов. Владели шайбой, бросали, создавали траффик перед воротами, но с завершением — беда. Канадцы же не отклонились от графика первой двадцатиминутки и ушли на второй перерыв, ведя в два гола.

Canada takes a 4-2 lead! #U18Worlds



?? Another snipe! Brandt Clarke dumps it off and Logan Stankoven (#2021NHLDraft) with a gross snipe to double the lead.https://t.co/5iuC6hPJzv pic.twitter.com/hJOK8ddeEa — Eliteprospects (@eliteprospects) May 7, 2021

Нынешний ЮЧМ приучил, что никакое преимущество — и уже тем более всего в две шайбы в финале — не гарантирует спокойной концовки. Все помнят сумасшедший камбэк россиян в матче с США, когда мы отыгрались с 1:5. Поэтому при равной игре отставание в две шайбы не выглядело критическим. Тем более канадцы продолжили удаляться — рано или поздно «Красная машина» должна была завестись в большинстве. Какие только варианты розыгрыша не перепробовала команда Лещева. Канадцы читали практически все, но, увлекшись борьбой на пятаке, проморгали подключение Владимира Грудинина. С какой же злостью воспитанник ангарского хоккея вогнал шайбу в сетку — это надо видеть.

Russia makes it a one goal game! #U18Worlds



?? Matvei Michkov (#2023NHLDraft) with some great vision to spot Vladimir Grudinin (#2022NHLDraft), who scores past the cluster of bodies in front of the net.https://t.co/fU0RmIhYse pic.twitter.com/HRQAJaA69e — Eliteprospects (@eliteprospects) May 7, 2021

Героического спасения российской сборной не случилось. Сколько бы парни Лещева ни владели шайбой, сколько ни пытались устроить навал на ворота Канады — все тщетно. На акцентированный штурм в концовке уже не хватило сил. В любом командном виде спорта важен баланс. Финал ЮЧМ это в очередной раз подтвердил. Когда «Кленовые листья» обеспечили комфортное преимущество в счете, от них требовалось грамотно и хладнокровно сыграть в обороне. Ничего не выдумывать, а при случае просто выбросить шайбу из зоны, что они и сделали. Система и порядок все-таки бьют класс любых исполнителей, даже таких талантливых, как у нашей сборной, — с этим спорить бесполезно. Точку в золотом матче поставил все тот же Райт, поразив уже пустые ворота россиян.