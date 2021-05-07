Глава штаба национальной команды — о финале с Канадой, Мичкове и проблемах в меньшинстве.

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в интервью «СЭ» подвел итоги юниорского чемпионата мира в США. В финальном матче наша сборная уступила Канаде (3:5).

— Как оцените сегодняшний матч?

— Не хватило где-то эмоций и свежести, потратили это вчера. У нас было меньше времени на восстановление, но такая ситуация не в первый раз. Домашняя команда, канадцы были первыми на групповом этапе. Мы же из-за поражения финнам не смогли занять первую строчку, поэтому играли свой полуфинальный матч позже. Плюс телевизионная компания TSN, которая транслирует турнир, всегда отдает предпочтение домашней команде. Мы на это повлиять не могли. Всегда на таких турнирах это учитываем, тренерский штаб это понимал. Матч в начале шел по нашему сценарию, а потом не смогли вскрыть канадского вратаря, который провел матч на высоком уровне. Хочу поблагодарить тренерский штаб, отработали турнир на самом высоком уровне. Второе серебро подряд. Мы каждый год доказываем, что у нас много хороших игроков. Наша программа развития хоккея «Красная машина» работает.

— Как вам выступление голкипера Сергея Иванова?

— Для него особенно было тяжело восстановиться после такого матча, как вчера. Полевых игроков у нас четыре звена, а он один. У Иванова была запредельная физическая и психологическая нагрузка. Он хорошо подготовился, отбил буллит. Вообще все факторы влияют на результат. Вчера мы говорили с вами про меньшинство, сегодня снова пропустили после удаления. Над этими компонентами нам всем надо работать еще больше и больше: большинство, меньшинство, спецбригады, игра «пять на шесть», как вчера. Тренерский штаб это учтет на будущее. В преддверии взрослого чемпионата мира тоже очень важно уделить этим компонентам особое внимание.

— Как этот турнир отразится на игроках?

— Это опыт, хороший урок на будущее. У нас много ребят 2004 года рождения, включая Матвея Мичкова и вратаря Сергея Иванова. Они смогут принять участие на ЮЧМ и в следующем году, для них это серьезная практика и опыт.

— Есть ли уже мысли о перспективах на ЮЧМ следующего года?

— Уверен, мы все сделаем выводы и выиграем золото в следующем сезоне.

— Не хотите предложить тренерскому штабу попробовать кого-нибудь из этой команды на уровне взрослой сборной?

— Пока рано об этом говорить. Многие ребята уже играют на взрослом уровне. Чибриков и Юров играли в КХЛ. Коромыслов тоже провел один матч, стал самым молодым игроком в истории СКА, который принимал участие в матче КХЛ. Что касается Мичкова, то самое главное — со следующего сезона он получит возможность играть на взрослом уровне. Пока мы не могли привлекать его по регламенту к КХЛ.

— Еще несколько лет назад мы на юниорском уровне заметно уступали в классе тем же канадцам и американцам. Сейчас замечен прогресс?

— Да, результат на табло. Всех с серебром! Хороший результат второй турнир подряд. Мы сделали огромный шаг вперед, но теперь надо сделать еще один большой шаг, чтобы выиграть золото. Мы видим уровень, к которому должны выйти. В ФХР ведется огромная работа, мы это видим и по результатам, и по техническому оснащению игроков. В то же время мы понимаем, что нам предстоит еще больше работать. Самое важное, что мы находимся на правильном пути.