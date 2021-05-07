Юниорский чемпионат мира в США завершился драматичным финалом, где канадская команда обыграла Россию и праздновала успех — 5:3.

Шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина не помогли подопечным Альберта Лещева завоевать золотые медали мирового первенства по хоккею. Для Канады это золото ЮЧМ стало четвертым в истории. У россиян — только три победы и второе серебро подряд.

После финальной сирены хоккеисты обеих команд не стали сдерживать эмоции. Канадцы ликовали и обнимались, бросая на лед шлемы, краги и клюшки.

7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Радость канадских хоккеистов после победы на ЮЧМ-2021. Фото ИИХФ

7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Эмоции канадцев. Фото ИИХФ

Российские юниоры не смогли сдержать слез и закрывали лица руками. Их можно понять, учитывая, что наша сборная не знала успеха на этом турнире с 2007 года.

7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Хоккеисты сборной России плакали после поражения. Фото ИИХФ

7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Фото ИИХФ

После игры пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) назвала душераздирающим поражение национальной команды от канадцев и поблагодарила спортсменов за показанную игру.

«Сборная России уступает в финале юниорского чемпионата мира 2021 года сборной Канады со счетом 3:5. Это была классная игра, вели, уступали, вернулись в игру в третьем, но победить не удалось. Душераздирающе, но парни провели невероятный турнир, спасибо им», — говорится в публикации в официальном Twitter ФХР.

7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ИИХФ

7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Хоккеисты юниорской сборной России. Фото ИИХФ

После матча ИИХФ наградила лучших игроков турнира. 16-летний Мичков был признан самым ценным хоккеистом ЮЧМ-2021. На счету нападающего 16 (12+4) очков. Лучшим вратарем стал Бенжамин Годро (Канада), лучшим защитником — Алекси Хеймосалми (Финляндия).

После вручения трофея канадцам тяжело было наблюдать за российскими юниорами. Грусть переполняла в тот момент сердца спортсменов и болельщиков нашей сборной по всему миру.

7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Фото ИИХФ