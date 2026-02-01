Хоккей
Юниоры
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Хоккей
Юниоры

1 февраля, 22:20

Ротенберг — о развитии хоккея: «У нас планы на следующие 20 лет — развивать его ежедневно, шаг за шагом»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о развитии детско-юношеского хоккея в регионах.

«Я хочу сказать, что вместе мы развиваемся. Мы со многими регионами на связи. Я имел возможность выступить на комиссии Госсовета, где наша идея развития детско-юношеского хоккея была поддержана: как строительство инфраструктуры в рамках ГЧП, так и методическое развитие школ. Наша программа «Красная машина» — национальная программа развития хоккея, утвержденная Министерством спорта, — это и есть единый стандарт.

Мы очень много работаем в разных субъектах Российской Федерации, облетали всю Россию и вот, например, летим в Новосибирск. К сожалению, за один день мы не сможем все решить: эта работа требует времени. У нас планы на следующие 20 лет — развивать хоккей ежедневно, шаг за шагом: строительство инфраструктуры, методики, упражнения, образование для тренеров. Мы сейчас учим тренеров правильно работать. Это серьезная, кропотливая работа. Даже чтобы воспитать одного хорошего тренера, требуется время, но мы шаг за шагом к этому идем», — сказал Ротенберг «СЭ».

Мелания Титаева

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
Роман Ротенберг
Читайте также
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
В РСТ зафиксировали рост спроса среди россиян на туры в КНДР
Блогер Лерчек сама привезла в суд апелляционную жалобу на приговор
Психолог указала на влияние финансов на самочувствие
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
Сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ
Популярное видео
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ротенберг: «В России можно построить суперклуб — как «Барселона», «Милан», «Рейнджерс» в хоккее»

Ротенберг рассказал о состоянии хоккейного проекта «Красная машина» в ОАЭ
Новости
RSS RSS
Все новости