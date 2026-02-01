Ротенберг — о развитии хоккея: «У нас планы на следующие 20 лет — развивать его ежедневно, шаг за шагом»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал «СЭ» о развитии детско-юношеского хоккея в регионах.

«Я хочу сказать, что вместе мы развиваемся. Мы со многими регионами на связи. Я имел возможность выступить на комиссии Госсовета, где наша идея развития детско-юношеского хоккея была поддержана: как строительство инфраструктуры в рамках ГЧП, так и методическое развитие школ. Наша программа «Красная машина» — национальная программа развития хоккея, утвержденная Министерством спорта, — это и есть единый стандарт.

Мы очень много работаем в разных субъектах Российской Федерации, облетали всю Россию и вот, например, летим в Новосибирск. К сожалению, за один день мы не сможем все решить: эта работа требует времени. У нас планы на следующие 20 лет — развивать хоккей ежедневно, шаг за шагом: строительство инфраструктуры, методики, упражнения, образование для тренеров. Мы сейчас учим тренеров правильно работать. Это серьезная, кропотливая работа. Даже чтобы воспитать одного хорошего тренера, требуется время, но мы шаг за шагом к этому идем», — сказал Ротенберг «СЭ».

Мелания Титаева