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11 декабря 2025, 13:55

Ротенберг: «В России можно построить суперклуб — как «Барселона», «Милан», «Рейнджерс» в хоккее»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «СЭ» рассказал о создании академии «Красная машина».

«Четыре года назад мы с нуля начали создавать детскую академию «Красная машина» — без государственного финансирования, частично на деньги спонсоров, частично на свои. Я лично вложился по максимуму, потому что хотел доказать: в России можно построить суперклуб европейского уровня, а то и лучше — как «Барселона», «Милан», «Рейнджерс» в хоккее. Чтобы через несколько лет все увидели: мы можем.

Самый известный девиз хоккея — «Трус не играет в хоккей». Это чистая правда. И это касается не только хоккея, но и всей жизни.

Когда я был маленьким мальчиком и выходил во двор с дешевой клюшкой, я даже представить не мог, что когда-нибудь выиграю олимпийское золото. Но я об этом мечтал. Мечтайте, ставьте самые смелые цели, идите к ним — и обязательно вместе, только в команде.

У вас сейчас есть лучшие условия в мире — я это вижу каждый день. Используйте их, получайте лучшее образование, верьте в себя — и вы сможете добиться всего», — сказал Ротенберг «СЭ».

Роман Ротенберг.«Нам нужны не Спайдермены и Супермены, а наши, российские герои». Интервью Романа Ротенберга

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Хоккей
Роман Ротенберг
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