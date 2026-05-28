Семина — о настрое гандболисток ЦСКА перед золотым матчем: «Жмем полный газ и только вперед!»

Женский гандбольный ЦСКА перевернул ход финальной серию с «Ростовом-Доном», выиграв вторую встречу подряд (31:23) и доведя дело до пятого матча. Левый полусредний армейцев Варвара Семина рассказала, как команда не сломалась после рывка хозяек, и отдельно похвалила своего вратаря.

«Мы были единым целым и бились вместе до самого конца. Даже в тот момент, когда «Ростов» смог забросить три мяча подряд во втором тайме, мы стиснули зубы и самое главное, что не запаниковали. В защите действовали достаточно агрессивно и старались встречать соперниц высоко. И, конечно же, Полина Маркина провела великолепный матч, много выручала нас, она большая умничка. Теперь мы с нетерпением ждем пятницы, жмем полный газ и только вперед!» — отметила Семина.

Решающая, пятая встреча пройдет 29 мая в Ростове-на-Дону. Гости в случае победы выиграют золото в четвертый раз подряд и пятый в истории. Южанки в последний раз выигрывали титул в 2022 году.

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