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Максимов — о сидящих в запасе игроках: «Не знают, как правильно сказать слово «кофе»

Алина Савинова
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Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов рассказал, что привлекает нынешних игроков — работа с легендарным тренером или зарплата в клубе.

«Идут к Максимову. Но вопрос о зарплате актуальный. Правда, новички приходят, подписывают контракты и тогда с них можно и спросить — давайте, показывайте свое умение. А то у меня в команде некоторые бегают от звонка до звонка, а другие, как в театре, эпизодическую роль играют. Выйдут на пару секунд на сцену со словами «Кофе подан, господа» и вновь скроются. А некоторые даже не выходят, потому что не знают, как правильно сказать слово «кофе», — приводит «Чемпионат» слова Максимова.

Максимов является олимпийским чемпионом 1976 года, серебряным призером чемпионата мира-1978, чемпионом мира среди студентов (1968, 1971), победителем Кубка европейских чемпионов (1973). С 2002 года он возглавляет «Чеховских медведей». 19 мая команда 77-летнего специалиста сыграет с ЦСКА в рамках ответного полуфинального матча OLIMPBET Суперлиги.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5106895-vladimir-maksimov-o-sidyaschih-v-zapase-igrokah-ne-znayut-kak-pravilno-skazat-kofe.html
Гандбол
ГК Чеховские медведи
Владимир Максимов
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