Максимов рассказал, что мотивирует его тренировать в 77 лет

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов ответил на вопрос, что мотивирует его продолжать тренерскую карьеру.

«Когда-то это все равно закончится. Но пока я хочу сделать такие условия, чтобы клуб продолжал развиваться и работать после меня. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев пообещал помочь построить еще один зал в Чехове. Я долго мечтал об этом, и теперь эта мечта близка к осуществлению. Кроме того, хотелось бы построить еще и школьный зал по нормальным стандартам, а не по нашему ГОСТу. Надеюсь, и это исполнится. Ну и если бы на нашу пенсию можно было достойно жить, тогда другое дело. Но если у тебя есть семья, дети, внуки, которым хочется помогать, приходится работать. И еще одно, самое главное, мы живем, пока мы работаем. Мы свои знамена бросать не должны — только чужие. И я хочу своим игрокам внушить, что все в их голове, что они могут все», — приводит «Чемпионат» слова тренера.

Максимов является олимпийским чемпионом 1976 года, серебряным призером чемпионата мира-1978, чемпионом мира среди студентов (1968, 1971), победителем Кубка европейских чемпионов (1973). С 2002 года он возглавляет «Чеховских медведей». Также 77-летний специалист является бывшим главным тренером сборной России по гандболу.