Российский тренер Максимов рассказал о поступке, за который ему было стыдно

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов ответил на вопрос, за какие поступки ему было стыдно.

«Были такие поступки. На той же Олимпиаде-1976 румыны специально с пенальти бросили мячом в лицо Мише Ищенко, да так, что у него чуть голова не оторвалась. Он продолжил игру и отстоял достойно. Меня тоже хорошо приложили. И ведь ответить нельзя! Ударишь — удалят, а на кону очень многое. Но память у меня была хорошая. Я спокойно подождал декабря того же года, когда был турнир в Тбилиси. В матче с нами тот румын, который на Олимпиаде Ищенко в голову бросил и меня тогда ударил, высоко выпрыгнул, а потом неудачно приземлился на спину. Его унесли на носилках. Не повезло. Бывает. Румыны бросились сразу и начали — за что, почему, мы же не деремся. Ну я ответил — а мы вообще драться не можем», — приводит «Чемпионат» слова Максимова.

Максимов является олимпийским чемпионом 1976 года, серебряным призером чемпионата мира-1978, чемпионом мира среди студентов (1968, 1971), победителем Кубка европейских чемпионов (1973). С 2002 года он возглавляет «Чеховских медведей».