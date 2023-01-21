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Сегодня, 06:51

Стало известно, что прошептал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Расшифрованы слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022, который прошел в Катаре с ноября по декабрь 2022 года.

Когда Гонсало Монтьель подошел бить последний одиннадцатиметровый, Месси, смотря в небо, прошептал: «Это может произойти сегодня, бабушка». Слова футболиста приводятся в Twitter-аккаунте «Dоgor».

34-летний стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, обыграв в финале команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем матче он забил два гола.

Аргентина стала чемпионом мира впервые за 36 лет.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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