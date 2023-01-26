Ромеро хотел бы, чтобы Месси никогда не покидал сборную Аргентины

Защитник сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро ответил на вопрос о продолжении карьеры нападающего Лионеля Месси в сборной.

«Лео — лучший игрок, и это будет личное решение. Если вы спросите меня, то я бы хотел, чтобы я продолжал карьеру, чтобы он поехал на следующий чемпионат мира, чтобы он никогда не покидал сборную. Я бы связал его и оставил на базе в Эсейсе до следующего чемпионата мира. Он очень важен, он наш капитан, человек, который учит нас, который направляет нас каждый день. Он лидер, без него все было бы совсем по-другому», — приводит слова Ромеро ESPN.

На ЧМ-2022 Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финале его команда переиграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). На мировом первенстве форвард принял участие в семи матчах, забил семь мячей, отдал три результативные передачи и был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.