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Нидерланды — Марокко: где и когда смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу

Национальные команды Нидерландов и Марокко встретятся на ЧМ-2026
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Национальные команды Нидерландов и Марокко встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу в ночь на понедельник, 29 июня. Игра будет проходить на арене «Эстадио ББВА» в Гуадалупе, стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры Нидерланды — Марокко можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
30 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))
Нидерланды
Марокко

В прямом эфире встречу будут показывать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира.

Нидерланды заняли первое место в группе F, набрав 7 очков в 3 турах. Сборная Марокко с 7 очками финишировала на второй строчке в группе С.

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