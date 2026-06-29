Нидерланды и Марокко сыграют в 1/16 финала чемпионата мира 30 июня

Сборные Нидерландов и Марокко сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на вторник, 30 июня. Встреча пройдет на стадионе «Бе-бе-уве-а» в Гуадалупе (Мексика). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

30 июня, 04:00. Estadio BBVA (Гуадалупе (Нуэво-Леон))

Трансляцию матча Нидерланды — Марокко покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Следить за событиями встречи Нидерланды — Марокко можно в матч-центре «СЭ».

Нидерланды вышли в плей-офф с первого места в группе F. Команда сыграла вничью с Японией (2:2), разгромила Швецию (5:1), а в заключительном туре обыграла Тунис — 3:1. Марокко стало вторым в группе C. Марокканцы сыграли вничью с Бразилией (1:1), победили Шотландию (1:0) и Гаити — 4:2.

Победитель матча Нидерланды — Марокко в 1/8 финала сыграет со сборной Канады.

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