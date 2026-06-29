Мостовой верит в Неймара на ЧМ-2026: «Рано списывать со счетов, если захочет — еще покажет себя»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего сборной Бразилии Неймара на чемпионате мира-2026.

«Неймару намного тяжелее, чем Роналду и Месси. Много травм было у него. Если он выйдет, то поможет точно. Но пока рано его списывать со счетов. Если захочет — еще покажет себя», — сказал Мостовой «СЭ».

На счету Неймара один матч на чемпионате мира-2026 — против Шотландии (3:0). Первые две игры группового турнира форвард пропустил из-за травмы икроножной мышцы.