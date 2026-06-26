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Уругвай — Испания: во сколько начало матча группового этапа ЧМ, где смотреть трансляцию

Сборные Уругвая и Испании сыграют в матче чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Уругвая и Испании сыграют в матче заключительного, 3-го тура чемпионата мира в ночь на субботу, 27 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио Акрон» в Сапопане, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Уругвай — Испания можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.
27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)
Уругвай
Испания

На групповом этапе чемпионата мира Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2). Испания стартовала в турнире с ничьей с Кабо-Верде (0:0), а затем разгромила Саудовскую Аравию (4:0).

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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