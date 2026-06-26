Национальные команды Уругвая и Испании встретятся на ЧМ по футболу

Национальные команды Уругвая и Испании встретятся в матче заключительного, 3-го тура чемпионата мира в ночь на субботу, 27 июня. Игра пройдет на арене «Эстадио Акрон» в Сапопане, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени. Матч Уругвай — Испания можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

На групповом этапе чемпионата мира Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2). Испания стартовала в турнире с ничьей с Кабо-Верде (0:0), а затем разгромила Саудовскую Аравию (4:0).

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«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Следить за основными событиями и результатом игры Уругвай — Испания можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа H.

27 июня, 03:00. Estadio Akron (Сапопан)

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