Сенегал — Ирак: Ндиай забил пятый гол африканцев

Нападающий сборной Сенегала Илиман Ндиай увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Ирака — 5:0.

Форвард отличился на 82-й минуте ударом в ближний от себя угол после прохода по правому флангу.

В случае, если матч Сенегал — Ирак завершится со счетом 5:0, африканцы займут третье место в группе I с 3 очками. Разность забитых и пропущенных мячей сенегальцев в таком случае будет составлять «+1» — при таком раскладе команда будет занимать промежуточное пятое место в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, которое позволяет выйти в 1/16 финала ЧМ-2026.