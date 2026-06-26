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26 июня, 23:52

Сенегал — Ирак: Ндиай забил пятый гол африканцев

Нападающий сборной Сенегала Илиман Ндиай увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Ирака — 5:0.

Форвард отличился на 82-й минуте ударом в ближний от себя угол после прохода по правому флангу.

В случае, если матч Сенегал — Ирак завершится со счетом 5:0, африканцы займут третье место в группе I с 3 очками. Разность забитых и пропущенных мячей сенегальцев в таком случае будет составлять «+1» — при таком раскладе команда будет занимать промежуточное пятое место в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, которое позволяет выйти в 1/16 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Сенегал
5:0
Ирак

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