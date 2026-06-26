Сенегал — Ирак: Гуйе сделал дубль

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гуйе сделал дубль в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Ирака — 4:0.

Хавбек забил свой второй мяч на 71-й минуте ударом с лета с линии штрафной соперника.

Гуйе сделал второй дубль за сборную Сенегала в карьере — в первый раз он забил два мяча в игре 1/8 финала Кубка Африки-2025 против Судана (3:1).

В случае, если матч Сенегал — Ирак завершится со счетом 4:0, африканцы займут третье место в группе I с 3 очками. Разность забитых и пропущенных мячей сенегальцев в таком случае будет составлять «+1» — при таком раскладе команда будет занимать промежуточное пятое место в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, которое позволяет выйти в 1/16 финала ЧМ-2026.