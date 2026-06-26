Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

26 июня, 23:42

Сенегал — Ирак: Гуйе сделал дубль

Полузащитник сборной Сенегала Пап Гуйе сделал дубль в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Ирака — 4:0.

Хавбек забил свой второй мяч на 71-й минуте ударом с лета с линии штрафной соперника.

Гуйе сделал второй дубль за сборную Сенегала в карьере — в первый раз он забил два мяча в игре 1/8 финала Кубка Африки-2025 против Судана (3:1).

В случае, если матч Сенегал — Ирак завершится со счетом 4:0, африканцы займут третье место в группе I с 3 очками. Разность забитых и пропущенных мячей сенегальцев в таком случае будет составлять «+1» — при таком раскладе команда будет занимать промежуточное пятое место в рейтинге команд, занявших третьи места в своих группах, которое позволяет выйти в 1/16 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. Группа I.
26 июня, 22:00. BMO Field (Торонто)
Сенегал
5:0
Ирак

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирака по футболу
Сборная Сенегала по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Франция разгромила Норвегию: онлайн-трансляция матча чемпионата мира
Франция разгромила Норвегию на ЧМ-2026, Дембеле сделал хет-трик, у Мбаппе два голевых паса
Уругвай — Испания: смотреть онлайн трансляцию матча ЧМ по футболу, где видео
Сенегал — Ирак: Ндиай забил пятый гол африканцев
Рис Джеймс из-за травмы пропустит матч с Панамой на ЧМ-2026
Сенегал — Ирак: африканцы забили два гола за три минуты
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рис Джеймс из-за травмы пропустит матч с Панамой на ЧМ-2026

Сенегал — Ирак: Ндиай забил пятый гол африканцев

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости