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26 июня, 23:40

Рис Джеймс из-за травмы пропустит матч с Панамой на ЧМ-2026

Руслан Минаев
Рис Джеймс.
Фото Getty Images

Защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит заключительный матч группового этапе чемпионата мира по футболу из-за травмы, сообщает журналист Джейкоб Стейнберг на своей странице в X.

По информации источника, у игрока диагностирована травма задней поверхности бедра. В случае, если сборная Англии выйдет в плей-офф, защитник пропустит и матч 1/16 финала.

26-летний Джеймс отыграл два матча группового этапа против команд Хорватии (4:2) и Ганы (0:0).

В заключительном туре сборная Англии сыграет со сборной Панамы в ночь на 28 июня по московскому времени. После двух туров англичане возглавляют группу L с 4 очками.

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