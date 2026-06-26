Сенегал — Ирак: африканцы забили два гола за три минуты

Сборная Сенегала забила два гола за три минуты в матче 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Ирака.

На 56-й минуте отличился форвард африканцев Исмаила Сарр, на 59-й минуте забил полузащитник Пап Гуйе.

В случае, если матч Сенегал — Ирак завершится со счетом 3:0, африканцы займут третье место в группе I с 3 очками.

Разность забитых и пропущенных мячей сенегальцев в таком случае будет составлять «0» — при таком раскладе команда будет занимать промежуточное пятое место в рейтинге сборных, занявших третьи места в своих группах, которое позволяет выйти в 1/16 финала ЧМ-2026.