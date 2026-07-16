Берн: «Когда оказываешься так близко к финалу чемпионата мира, поражение особенно болезненно»

Защитник сборной Англии Дэн Берн прокомментировал поражение от Аргентины (1:2) в 1/2 финала чемпионата мира-2026.

«Я абсолютно опустошен. Думаю, большую часть матча мы хорошо придерживались своего плана. Но после того как забили, стали слишком пассивными, отошли назад и в итоге были за это наказаны. Позволили сопернику создать слишком много моментов. А если даешь команде такого уровня столько шансов, она обязательно забьет. Это наше большое разочарование. Раньше мы гораздо лучше доводили такие матчи до победы. Когда оказываешься так близко к финалу чемпионата мира, поражение особенно болезненно.

Я очень горжусь тем, чего сборная Англии добилась на этом турнире. Честно говоря, я действительно верил, что мы сможем это сделать. У меня было такое чувство. Казалось, что все складывается в нашу пользу. На таком уровне все решают мельчайшие детали. Аргентина уже проходила через подобные матчи и выигрывала их. Думаю, сегодня этот опыт сыграл свою роль», — цитирует BBC Берна.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.