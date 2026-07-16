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Сегодня, 01:35

Ширер: «Победила действительно лучшая команда. Нужно быть честными и признать это»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал поражение англичан от Аргентины (1:2) в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

«Думаю, победила действительно лучшая команда. Нужно быть честными и признать это. Их реакция была великолепной. Они несколько раз попадали в штангу, а Англии откровенно повезло в некоторых эпизодах. То, что аргентинцы не запаниковали, остались верны своему игровому плану, продолжали верить в себя и в итоге добились своего, заслуживает огромного уважения.

Замены отлично сработали, и нельзя не отметить, как они сумели вернуться в игру. Как бы больно ни было это признавать, они полностью заслужили место в финале в воскресенье», — цитирует BBC Ширера.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Англия встретится с Францией в матче за третье место. Обе игры пройдут в воскресенье, 19 июля.

Чемпионат мира. 1/2 финала.
15 июля, 22:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Англия
1:2
Аргентина
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