Сборная Бразилии впервые в истории проиграла домашний матч отборочного турнира ЧМ

Сборная Бразилии проиграла Аргентине (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026. Единственный гол забил защитник Николас Отаменди.

Как сообщил в Twitter журналист Роберто Рохас, бразильцы впервые в своей истории проиграли матч отбора ЧМ.

Встреча на «Маракане» началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Фанаты команд подрались еще до стартового свистка. Пока был потасовка капитан аргентинцев Лионель Месси увел команду в раздевалку, после возвращения из которой у него случился конфликт с Родриго, назвавшим аргентинцев трусами.