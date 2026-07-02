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Испания — Австрия: прямой эфир матча ЧМ-2026 по футболу

Испания и Австрия встретятся в 1/16 финала чемпионата мира 2 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Getty Images

Испания и Австрия встретятся в рамках 1/16 финала чемпионата мира в четверг, 2 июля. Игра состоится на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
02 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Испания
Австрия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями встречи Испания — Австрия можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Испании набрала 7 очков и заняла первое место в группе H. Испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0), победили Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0).

Сборная Австрии набрала 4 очка и заняла второе место в группе J. Австрийцы победили Иорданию (3:1), проиграли Аргентине (2:0) и сыграли вничью с Алжиром (3:3).

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