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Сегодня, 21:41

Роналду призвал болельщиков поддержать сборную Португалии в матче ЧМ-2026 против сборной Хорватии

Алина Савинова

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 со сборной Хорватии.

Игра пройдет в ночь со 2 на 3 июля на стадионе BMO Field в Торонто и начнется в 02.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Хорватия.

«Заставьте нас чувствовать себя как дома», — написал Роналду в своих соцсетях, опубликовав несколько фотографий португальских болельщиков.

Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2026 со второй строчки в группе K, где набрала 5 очков. Хорватия заняла второе место в группе L с 6 очками.

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