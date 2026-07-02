Роналду призвал болельщиков поддержать сборную Португалии в матче ЧМ-2026 против сборной Хорватии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам перед матчем 1/16 финала чемпионата мира-2026 со сборной Хорватии.

Игра пройдет в ночь со 2 на 3 июля на стадионе BMO Field в Торонто и начнется в 02.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Хорватия.

«Заставьте нас чувствовать себя как дома», — написал Роналду в своих соцсетях, опубликовав несколько фотографий португальских болельщиков.

Португалия вышла в плей-офф ЧМ-2026 со второй строчки в группе K, где набрала 5 очков. Хорватия заняла второе место в группе L с 6 очками.