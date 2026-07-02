Сборные Португалии и Хорватии встретятся на чемпионате мира

Сборные Португалии и Хорватии встретятся в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в ночь на пятницу, 3 июля. Игра будет проходить на стадионе «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

03 июля, 02:00. BMO Field (Торонто)

Португалия заняла второе место в группе К, набрав 5 очков в 3 турах. Хорватия финишировала второй в группе L с 6 очками.

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