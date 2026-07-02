Португалия — Хорватия: где смотреть прямую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ по футболу
Сборные Португалии и Хорватии встретятся на чемпионате мира
Сборные Португалии и Хорватии встретятся в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в ночь на пятницу, 3 июля. Игра будет проходить на стадионе «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск».
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.
Португалия заняла второе место в группе К, набрав 5 очков в 3 турах. Хорватия финишировала второй в группе L с 6 очками.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».
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