Португалия — Хорватия, 3 июля 2026: прямая трансляция матча ЧМ 2026 по футболу, видео онлайн
Национальные команды Португалии и Хорватии встретятся в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в ночь на пятницу, 3 июля. Игра пройдет на стадионе «БМО Филд» в Торонто, стартовый свисток прозвучит в 2.00 по московскому времени. Матч Португалия — Хорватия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.
Португалия заняла второе место в группе К, набрав 5 очков в 3 турах. Хорватия финишировала второй в группе L с 6 очками.
Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/16 финала ЧМ-2026. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Португалия — Хорватия можно также в матч-центре на нашем сайте.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на сайте «СЭ».
18+. Реклама. Рекламодатель ООО "Управляющая компания НКС". ИНН 7714707736
ERID:2VfnxwfdRMV