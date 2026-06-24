Шотландия — Бразилия: Дуглас Сантос и Винисиус в старте, Неймар и Луис Энрике — в запасе

Сборные Шотландии и Бразилии объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

Форвард бразильцев Неймар впервые на турнире попал в заявку своей команды.

Шотландия: Ганн, Паттерсон, Хендри, Маккенна, Робертсон, Макгинн, Фергюсон, Маклин, Мактоминай, Доук, Шенкленд.

Запасные: Келли, Гордон, Хики, Хэнли, Тирни, Соуттар, Хайам, Ролстон, Флетчер, Кристи, Дайкс, Адамс, Стюарт, Херст, Кертис.

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Габриэл, Дуглас Сантос, Каземиру, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Райан, Кунья.

Запасные: Вевертон, Эдерсон, Алекс Сандро, Бремер, Перейра, Ибаньес, Эдерсон Силва, Фабинью, Данило Сантос, Неймар, Эндрик, Луис Энрике, Мартинелли, Игор Тиаго.

Сборная Бразилии лидирует в группе C с 4 очками, Шотландия идет на третьей строчке с 3 очками.

Матч Бразилия — Шотландия пройдет в ночь на четверг, 25 июня на «Хард Рок Стэдиум» в Майами (США). Начало игры — в 1.00 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Бразилия — Шотландия.