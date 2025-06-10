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10 июня 2025, 23:41

Сербия победила Андорру, Митрович сделал хет-трик в 100-м матче за сборную

Руслан Минаев
Александр Катай (слева), Александар Митрович (в центре) и Душан Влахович.
Фото Reuters

Сборная Сербии дома обыграла Андорру в матче группового турнира отбора ЧМ-2026 — 3:0.

Хет-трик оформил Александар Митрович, который проводил 100-й матч за сборную. Всего на счету форварда 62 гола за национальную команду.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
10 июня 2025, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
3:0
Андорра

В параллельном матче Латвия дома сыграла вничью с Албанией — 1:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.
10 июня 2025, 21:45. Сконто (Рига)
Латвия
1:1
Албания

В группе K лидирует Англия — 9 очков после трех матчей. На втором месте Албания — 5 очков после 4 матчей. Далее идут Сербия (4 очка после двух игр), Латвия (4 очка после трех игр) и Андорра (0 очков после четырех игр).

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