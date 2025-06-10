Сербия победила Андорру, Митрович сделал хет-трик в 100-м матче за сборную

Сборная Сербии дома обыграла Андорру в матче группового турнира отбора ЧМ-2026 — 3:0.

Хет-трик оформил Александар Митрович, который проводил 100-й матч за сборную. Всего на счету форварда 62 гола за национальную команду.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

10 июня 2025, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)

В параллельном матче Латвия дома сыграла вничью с Албанией — 1:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа K.

10 июня 2025, 21:45. Сконто (Рига)

В группе K лидирует Англия — 9 очков после трех матчей. На втором месте Албания — 5 очков после 4 матчей. Далее идут Сербия (4 очка после двух игр), Латвия (4 очка после трех игр) и Андорра (0 очков после четырех игр).