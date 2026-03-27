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27 марта, 23:45

Россия и США обсудили визы для болельщиков на ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова рассказала, что парламентские делегации России и США обсудили вопрос выдачи виз российским болельщикам на чемпионат мира по футболу-2026.

Журова входит в думскую делегацию, которая отправилась в США на встречу с членами конгресса США и делегацией американского правительства. Мероприятия проходят в вашингтонском Институте мира (USIP).

«Мы говорили про визы, вот визы болельщиков, что это скоро, а виз нет... Время футбола, это мировое событие», — приводит слова Журовой РИА «Новости».

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная России из-за международных санкций не принимала участия в отборе на турнир.

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Источник: РИА «Новости»
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Чемпионат мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

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