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Сегодня, 05:26

Мать Роналду Долорес Авейру: «Мы пришли снизу и продолжаем двигаться вперед»

Павел Лопатко

Мать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Долорес Авейру поделилась мыслями о пути своего сына, трудных решениях и семейной вере.

«Быть матерью истории, которая оставляет след в поколениях, — это величайший подарок, который жизнь дала мне. Были трудные решения, но фундаментальные. Мне никогда не хватало информации, но инстинкт был сильнее. Мы пришли снизу и продолжаем двигаться вперед, став больше, чем когда-либо. До самого конца», — цитирует женщину журналист Фабрицио Романо.

41-летний Роналду в 231 матче за сборную забил 145 голов и отдал 46 результативных передач.

3 июля сборная Португалии сыграет с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026.

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