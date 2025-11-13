Футбол
Сегодня, 17:40

Норвегия — Эстония: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Норвегия и Эстония сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборные Норвегии и Эстонии встречаются в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Игра в Осло (Норвегия) на «Уллевол» начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
Эстония

Отслеживать ключевые события игры Норвегия — Эстония можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Сборные Норвегии и Эстонии выступают в группе I вместе с Италией, Израилем и Молдавией. Норвежцы после шести матчей набрали 18 очков и идут первыми в группе, эстонцы провели 7 матчей и набрали 4 очка.

Сборная Норвегии по футболу
Сборная Эстонии по футболу
