Норвегия — Англия: Тюрпен правильно засчитал гол Шельдерупа. Берг не фолил

На 35-й минуте четвертьфинального матча Норвегия — Англия судья Клеман Тюрпен правильно оценил единоборство Патрика Берга с Харри Кейном и не остановил игру, после чего норвежцы открыли счет.

Английский нападающий показывал арбитру, что на нем сфолили. Но на повторе видно, что Берг сыграл в мяч и выбил его.

Видеоассистенты Жером Бризар, Армандо Вильярреал и Карлос дель Серро Гранде проверили действия норвежцев в атаке и не нашли оснований для вмешательства в действия Тюрпена. Решение засчитать гол осталось в силе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Норвегия — Англия.