Норвегия — Англия: Тухель заменил Райса и Мадуэке в перерыве

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель сделал две замены в перерыве матча 1/4 финала ЧМ-2026 против Норвегии.

Вместо полузащитника Деклана Райса на поле вышел хавбек Эберечи Эзе, форварда Нони Мадуэке поменял вингер Букайо Сака.

За несколько дней до матча Деклан Райс был вынужденно изолирован от остальных футболистов сборной Англии из-за болезни.

После первого тайма счет в матче Норвегия — Англия равный — 1:1. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.